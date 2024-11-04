Пожар на рынке в Семее: какую помощь оказали пострадавшим предпринимателям

Аким Абайской области Нурлан Уранхаев на брифинге в СЦК 4 ноября рассказал, какую помощь получили предприниматели, работавшие в сгоревшем в начале 2024 года вещевом рынке, сообщает Zakon.kz.

Нурлан Уранхаев напомнил, что это был крупный вещевой рынок.

"Это наш бывший центральный рынок. В настоящее время здание огорожено, никаких работ там не начато, так как идет следствие. Была проведена экспертиза, которая показала, что порядка 40% этого здания требует перестройки", – отметил аким.

По его словам, к властям обратились 212 предпринимателей, которые арендовали там бутики. Люди просят перенести сроки оплаты кредитов в банках.

"По 39-ти, я знаю, было вынесено положительное решение, по двум был отказ, по остальным работа продолжается. На рынках и торговых центрах города мы с условием ниже рыночной цены им оказали содействие с предоставлением мест для торговли", – пояснил Нурлан Уранхаев.

6 февраля 2024 года произошел пожар в крупном вещевом рынке Семея. 20 февраля министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов рассказал, насколько правдивы сообщения о том, что на рынке в Семее совершен поджог, причем действия поджигателей были согласованы с пожарными.