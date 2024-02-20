Был ли поджог на рынке в Семее

Фото: Zakon.kz

Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов на пресс-конференции в правительстве 20 февраля поделился подробностями тушения пожара на рынке в Семее, передает Zakon.kz.

Журналисты спросили министра, насколько правдивы сообщения о том, что на рынке в Семее совершен поджог, причем действия поджигателей были согласованы с пожарными.

"Это практически невозможно, вы сами понимаете. Информация (о пожаре на рынке в Семее – Прим. ред.) поступила через 20 минут после обнаружения возгорания. Охрана приступила к самостоятельным действиям, хотя надо было сразу вызывать пожарных". Чингис Аринов Также министр объяснил, что работу пожарных осложняла загруженность территории рынка.

"Очень большое количество было товарно-материальных ценностей, вот эти факторы сыграли первично такую роль в том, что затянулась ликвидация пожара". Чингис Аринов Пожар на крупном вещевом рынке в Семее произошел 6 февраля.

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