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Пожар в торговом центре Семея: пострадавшие предприниматели получат помощь от государства

Как помогут пострадавшим от пожара предпринимателям в Семее Фото: пресс-служба акимата Абайской области
Аким Абайской области Нурлан Уранхаев провел встречу с предпринимателями, чье имущество пострадало при крупном пожаре в торговом доме "Акшын" в Семее. Он пообещал, что государство окажет бизнесменам всю необходимую помощь, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе регионального акимата 10 февраля, инициативная группа предпринимателей ТД "Акшын" встретилась с акимом Нурланом Уранхаевым. На встрече обсудили получение необходимых справок, выплату субсидий, погашение аренды и социальную защиту бизнесменов.

"Я буду заниматься этой проблемой столько, сколько потребуется. На сегодняшний день в департамент полиции направлено 296 заявлений, и мы полностью осуществляем их обработку. Вся необходимая помощь от государства будет предоставлена. Все соответствующие органы вовлечены в процесс", – заверил Нурлан Уранхаев.

Аким отметил, что пострадавшим предпринимателям окажут поддержку. В банки второго уровня уже разослали письма об отсрочке погашения кредитов, которые брали потерявшие имущество бизнесмены, на срок от трех до шести месяцев. Предпринимателям выделят новые торговые точки, а их детям и родственникам местные вузы предоставят льготы при оплате обучения в течение полугода.

В регионе также открыли штаб, который будет помогать с трудоустройством сотрудникам торгового центра, которые остались без работы. Ситуацию лично контролирует аким.

Сильный пожар в торговом центре Семея произошел в ночь на 6 февраля. Пламя охватило площадь около 4 тыс. м². Жертв и пострадавших нет. Место инцидента охраняли свыше 300 полицейских, которые не допустили мародерства. Пожар окончательно ликвидировали к середине дня 6 февраля.

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