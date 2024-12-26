Вайнеру Мейирхану Шерниязову отказали в досрочном освобождении

В Турксибском районном суде Алматы 26 декабря рассмотрено ходатайство Шерниязова о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, сообщает Zakon.kz.

Вайнер осужден на пять лет лишения свободы за создание и руководство финансовой пирамидой.

Общая сумма гражданского иска – 814 120 806 тенге, судебные издержки в виде госпошлины – 8 045 602 тенге.

Осужденным погашена государственная пошлина в сумме 15 тыс. тенге и принудительный платеж в Фонд компенсации потерпевшим в размере 58 340 тенге.

Вместе с тем, как установлено судом, он не возместил ущерб, который является одним из основных критериев для удовлетворения ходатайства о замене наказания на более мягкое.

"В силу части 1 статьи 73 УК, лицу, отбывающему лишение свободы за преступления небольшой, средней тяжести или тяжкие преступления, в случае полного возмещения им ущерба, причиненного преступлением, либо отсутствия у него злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания, оставшаяся неотбытая часть наказания может быть заменена судом более мягким видом наказания. Учитывая все обстоятельства, после тщательного исследования судом материалов личного дела М. Шерниязова, постановлением суда в удовлетворении ходатайства было отказано", – пояснили свое решение в суде.

Постановление еще не вступило в законную силу.

Ранее в досрочном освобождении отказали "коллеге" Шерниязова, вайнеру Мейржану Туребаеву.

23 июня 2023 года Алмалинский районный суд вынес приговор вайнерам Мейржану Туребаеву и Мейирхану Шерниязову. Всего по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital проходили 12 подсудимых. Вайнеры получили по пять лет лишения свободы в колонии минимальной безопасности. Остальным фигурантам дали от восьми до 14 лет лишения свободы.