Может превратиться в трагедию: МВД сделало важное обращение к казахстанцам

Министерство внутренних дел (МВД) 23 сентября 2026 года выступило с обращением к казахстанским родителям и детям, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают в ведомстве, иногда между обычной шалостью и серьезной бедой – всего несколько секунд. "Я успею перебежать", "Я просто хотел напугать", "Он меня задел – я должен был ответить" – в такие моменты никто не задумывается, чем все может закончиться.

Однако машина не сможет остановиться мгновенно, ссора может за секунду выйти из-под контроля; предмет, оказавшийся в руках "просто так", может превратить обычный конфликт в трагедию. После уже невозможно вернуть ту самую секунду и поступить иначе.

"В МВД напоминают: сила не в том, чтобы рисковать, ударить в ответ или доказывать свою правоту. Настоящая сила – суметь остановиться, сделать шаг назад, не поддаваться на провокации и задуматься о последствиях своих действий", – обратились в МВД.

Родителям важно:

чаще обсуждать с детьми подобные ситуации;

не только объяснять, что нельзя делать, но и рассказывать о возможных последствиях;

учить детей принимать решения до того, как эмоции возьмут верх;

знать круг общения ребенка, интересоваться его эмоциональным состоянием и обращать внимание на то, что он носит с собой.

"Если возникла проблема, важно своевременно обратиться за помощью и не скрывать ситуацию", – добавили в ведомстве.

В МВД подчеркивают: иногда одно правильное решение, принятое за несколько секунд, может сохранить здоровье, будущее, а возможно, и жизнь.

В преддверии начала учебного года в министерстве обращались к родителям и педагогам с просьбой акцентировать внимание на безопасности детей, вести профилактическую работу. А уже после начала учебного процесса в ведомстве обратили внимание на распространяемые кадры со школьниками: одни катались на самокате прямо по учебному заведению, другие прогуливали уроки. Оказалось, что это было не в Казахстане.