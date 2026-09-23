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Общество

Может превратиться в трагедию: МВД сделало важное обращение к казахстанцам

МВД РК, Министерство внутренних дел РК, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 09:10 Фото: Zakon.kz
Министерство внутренних дел (МВД) 23 сентября 2026 года выступило с обращением к казахстанским родителям и детям, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают в ведомстве, иногда между обычной шалостью и серьезной бедой – всего несколько секунд. "Я успею перебежать", "Я просто хотел напугать", "Он меня задел – я должен был ответить" – в такие моменты никто не задумывается, чем все может закончиться.

Однако машина не сможет остановиться мгновенно, ссора может за секунду выйти из-под контроля; предмет, оказавшийся в руках "просто так", может превратить обычный конфликт в трагедию. После уже невозможно вернуть ту самую секунду и поступить иначе.

"В МВД напоминают: сила не в том, чтобы рисковать, ударить в ответ или доказывать свою правоту. Настоящая сила – суметь остановиться, сделать шаг назад, не поддаваться на провокации и задуматься о последствиях своих действий", – обратились в МВД.

Родителям важно:

  • чаще обсуждать с детьми подобные ситуации;
  • не только объяснять, что нельзя делать, но и рассказывать о возможных последствиях;
  • учить детей принимать решения до того, как эмоции возьмут верх;
  • знать круг общения ребенка, интересоваться его эмоциональным состоянием и обращать внимание на то, что он носит с собой.
"Если возникла проблема, важно своевременно обратиться за помощью и не скрывать ситуацию", – добавили в ведомстве.

В МВД подчеркивают: иногда одно правильное решение, принятое за несколько секунд, может сохранить здоровье, будущее, а возможно, и жизнь.

В преддверии начала учебного года в министерстве обращались к родителям и педагогам с просьбой акцентировать внимание на безопасности детей, вести профилактическую работу. А уже после начала учебного процесса в ведомстве обратили внимание на распространяемые кадры со школьниками: одни катались на самокате прямо по учебному заведению, другие прогуливали уроки. Оказалось, что это было не в Казахстане.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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