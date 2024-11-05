В МЧС озвучили подробности землетрясения в Алматы и области

Утром 5 ноября 2024 года в Алматы и Алматинской области произошло землетрясение. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) рассказали об обстановке в городе и регионе, сообщает Zakon.kz.

По данным специалистов, в Талгаре информации по разрушениям и пострадавшим не поступала, объекты жизнеобеспечения работаю в штатном режиме.

Специалистами АГЭТУ "Казселезащита" проведен мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков.

Также сотрудниками патрульной полиции ДП Алматы был проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения, на предмет возможных повреждений.

По результатам осмотра повреждении не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме.

По линии МЧС Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка стабильная.

От населения города на линию "112" поступило около 50 звонков информационного характера.

На базе командного центра ДЧС Алматинской открыть телефон горячей линии 8 (7277) 22-60-97.