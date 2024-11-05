Антикор показал, как предприниматель передал главе комитета МСХ взятку в пакете

Агентство Казахстана по противодействию коррупции 5 ноября 2024 года опубликовало видео с участием председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ и предпринимателя, сообщает Zakon.kz.

На опубликованных кадрах видно, как предприниматель передал главе комитета МСХ под столом темный пакет. По данным Антикора, в нем были деньги.

"Агентством завершено досудебное расследование в отношении председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства. Он обвиняется в получении от субъекта предпринимательства взятки в размере 4,4 млн тенге, то есть 5% от стоимости договора госзакупок услуг по поставке пестицидов против саранчи", – говорится в сообщении.

С санкции суда должностное лицо и предприниматель взяты под домашний арест. А 31 октября Генеральной прокуратурой обвиняемые преданы суду.

Должность председателя Комитета государственной инспекции в АПК Минсельхоза РК с июня 2024 года занимает 55-летний Дархан Абдикаримов.

Фото: gov.kz

Ранее стало известно, что председатель Комитета госинспекции в АПК Дархан Абдикаримов подозревается в получении взятки. 23 октября 2024 года у министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова спросили, подаст ли он в отставку в случае подтверждения факта коррупции его подчиненным.