Антикор показал, как предприниматель передал главе комитета МСХ взятку в пакете
На опубликованных кадрах видно, как предприниматель передал главе комитета МСХ под столом темный пакет. По данным Антикора, в нем были деньги.
"Агентством завершено досудебное расследование в отношении председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства. Он обвиняется в получении от субъекта предпринимательства взятки в размере 4,4 млн тенге, то есть 5% от стоимости договора госзакупок услуг по поставке пестицидов против саранчи", – говорится в сообщении.
С санкции суда должностное лицо и предприниматель взяты под домашний арест. А 31 октября Генеральной прокуратурой обвиняемые преданы суду.
Должность председателя Комитета государственной инспекции в АПК Минсельхоза РК с июня 2024 года занимает 55-летний Дархан Абдикаримов.
Фото: gov.kz
Ранее стало известно, что председатель Комитета госинспекции в АПК Дархан Абдикаримов подозревается в получении взятки. 23 октября 2024 года у министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова спросили, подаст ли он в отставку в случае подтверждения факта коррупции его подчиненным.