Ливни, снегопад и очень сильный ветер: прогноз непогоды в Казахстане на 6 ноября

Синоптики предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую среду, 6 ноября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", по республике прогнозируются туманы, усиление ветра, на западе, севере, в центре – метель, на западе, севере, в центре, востоке и в горных районах юго-востока – гололед, на юго-востоке – гроза.

"С прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, в связи с чем сохраняются осадки (дождь, снег), гололед, на северо-западе, севере, в горных районах юго-востока страны – сильные осадки (дождь, снег), на юге, юго-востока – сильные дожди", – следует из прогноза.

Также в гидрометцентре сообщили, что в Павлодарской, на западе, севере, востоке Акмолинской, на западе, юге Актюбинской, на юге Костанайской, на севере, юге, востоке Северо-Казахстанской, на севере, востоке Карагандинской, на севере, востоке, в центре Улытауской областей ожидается очень сильный ветер – 30 м/с и более.

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Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили подробный прогноз погоды по Алматы, Астане и Шымкенту на ближайшие трое суток – с 6 по 8 ноября 2024 года. Из него следует, что на столицу и два крупнейших мегаполиса страны обрушится непогода. Судя по прогнозу, зима уже совсем близко.