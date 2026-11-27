Штормовой ветер и сильные снегопады обрушатся на Казахстан – прогноз погоды на 28 ноября 2026 года
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Синоптики предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую субботу, 28 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Из него следует, что непогода накроет всю республику.
"Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на всей территории Казахстана. Пройдут осадки в виде дождя и снега, на востоке, в центре страны ожидается сильный снег. По республике ожидаются усиление ветра, гололед, ночью и утром – туман, на северо-западе, севере, востоке, в центре – низовая метель".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Также сообщается, что ветер усилится на севере и востоке Восточно-Казахстанской области – временами 30 м/с и более.
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