Синоптики предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую субботу, 28 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что непогода накроет всю республику.

"Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на всей территории Казахстана. Пройдут осадки в виде дождя и снега, на востоке, в центре страны ожидается сильный снег. По республике ожидаются усиление ветра, гололед, ночью и утром – туман, на северо-западе, севере, востоке, в центре – низовая метель". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также сообщается, что ветер усилится на севере и востоке Восточно-Казахстанской области – временами 30 м/с и более.

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Ранее синоптики предупредили, что 20-градусные морозы и сильные снегопады ударят по Казахстану в выходные.

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О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 28, 29 и 30 ноября 2026 года, можете узнать здесь.