В Алматы появилась скульптура-покровительница студентов

Торжественную церемонию открытия величественной скульптуры "Турандот" приурочили ко Дню Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Скульптура, созданная казахстанским художником Нурланом Абишевым, выполнена из бронзы. Ее высота 180 см, а диаметр 100 см. Особое величие скульптуре придает постамент высотой 50 см.

"Установка скульптуры осуществлена за счет собственных средств университета "Туран", – говорится в сообщении ВУЗа.

По мнению администрация университета, Турандот станет настоящей покровительницей студентов. Оказывается, чтобы почувствовать воодушевление, нужно несколько раз потереть ее туфельку.

"Принцесса поддержит вас и удача всегда будет сопутствовать вам на самых сложных этапах судьбы", – уверяют работники университета.

Помимо этого они надеются, что это произведение искусства станет:

новой изюминкой Алматы;

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Днями ранее в Жетысуской области открыли памятник Абылхану Кастееву, а в Абайской области –памятник пожарным и лесникам, погибшим при тушении лесных пожаров.