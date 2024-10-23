В Алматы появилась скульптура-покровительница студентов
Фото: Instagram/univer_turan
Торжественную церемонию открытия величественной скульптуры "Турандот" приурочили ко Дню Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Скульптура, созданная казахстанским художником Нурланом Абишевым, выполнена из бронзы. Ее высота 180 см, а диаметр 100 см. Особое величие скульптуре придает постамент высотой 50 см.
"Установка скульптуры осуществлена за счет собственных средств университета "Туран", – говорится в сообщении ВУЗа.
По мнению администрация университета, Турандот станет настоящей покровительницей студентов. Оказывается, чтобы почувствовать воодушевление, нужно несколько раз потереть ее туфельку.
"Принцесса поддержит вас и удача всегда будет сопутствовать вам на самых сложных этапах судьбы", – уверяют работники университета.
Помимо этого они надеются, что это произведение искусства станет:
- новой изюминкой Алматы;
- местом встречи для молодежи.
Днями ранее в Жетысуской области открыли памятник Абылхану Кастееву, а в Абайской области –памятник пожарным и лесникам, погибшим при тушении лесных пожаров.
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