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Минздрав о смене часового пояса: Всплеска заболеваемости не наблюдается

Часы, часовой пояс, время, смена часового пояса, часовой пояс Казахстана, часовой пояс в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 11:36 Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова на пресс-конференции в правительства 6 ноября 2024 года озвучила, что ведомство отслеживает показатели здоровья казахстанцев из-за смены часового пояса, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Она отметила, что после решения о переводе времени министерством здравоохранения на базе Национального центра общественного здоровья создана мониторинговая группа, которая отслеживает показатели здоровья населения и обращаемости за медицинской помощью.

"Сегодня определенной положительной или отрицательной динамики в этом направлении мы не отмечаем. Вместе с тем, готовим проект для того, чтобы заявиться в Министерство науки высшего образования, для того, чтобы уже на долгосрочной научной основе проводить тоже мониторинг. В ближайшие три года эта работа будет продолжена", – озвучила Альназарова. 

По ее словам, количество вызовов скорой помощи и обращений пациентов остается на уровне ежегодных показателей.

Помимо этого журналисты уточнили, продолжится ли наблюдение три года, если казахстанцы будут официально жаловаться в Министерство здравоохранения? 

"Для того, чтобы аргументированно говорить, нужно зафиксировать определенные увеличения или всплески заболеваний или обращения. Сегодня мы этого не видим. Вместе с тем мониторинговая группа на постоянной основе работает и мы готовы предоставлять соответствующую информацию", – ответила 

На вопрос представителя СМИ о том, как чувствует себя министр после смены часового пояса, и не испытает она депрессивные состояния, Акмарал Альназарова ответила, что нет. 

"По состоянию моего здоровья нареканий нет. Моя задача сейчас отслеживать состояние здоровья населения и в целом рассмотреть этот вопрос с позиции общественного здравоохранения", – сказала Акмарал Альназарова. 

Помимо этого, у министра уточнили, надо ли теперь казахстанцам принимать витамин Д. С ее слов, это все индивидуально. 

22 января 2024 года было принято постановление о переводе Казахстана с 1 марта на 5-й часовой пояс.

8 октября 2024 года первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр, комментируя вопрос о возврате прежнего часового пояса, заявил, что нужно подождать с принятиям решения о смене часового пояса и выслушать все мнения.

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