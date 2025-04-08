Бронемашина проедет по одному из казахстанских городов

В Северо-Казахстанском областном оперативном штабе по борьбе с терроризмом сегодня, 8 апреля 2025 года, обратились к жителям и гостям Петропавловска и Есильского района, сообщает Zakon.kz.

Их проинформировали о проведении плановых антитеррористических учений.

"9 апреля в селе Явленка Есильским районным оперативным штабом по борьбе с терроризмом будут проведены антитеррористические учения... В ходе учения будет задействована бронированная боевая колесная машина "Алан" (которая проедет. – Прим. ред.) по маршруту Петропавловск – село Явленка. Также будут введены временные ограничения движения по улицам: Тауелсиздик, Абишева, Кизатова, Ибраева и пр. Гагарина". Северо-Казахстанский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом

Цель учений – отработка практических навыков и проверка готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов к экстренному реагированию и пресечению возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с актом терроризма.

"Просим жителей и гостей района с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать меры безопасности". Северо-Казахстанский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом

4 апреля 2025 года с важным заявлением выступил столичный штаб по борьбе с терроризмом.