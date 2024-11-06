Право раннего или отложенного выхода на пенсию хотят предоставить казахстанцам

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова на пресс-конференции в правительстве 6 ноября 2024 года разъяснила идею ввести в Казахстане права раннего и отложенного выхода на пенсию, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы Минтруда, речи о том, что у состоявшихся работающих пенсионеров могут приостанавливать выплаты и не выплачивать им пенсии, не было.

"Говорилось о праве раннего и отложенного выхода на пенсию. И говорилось так, что если человек откладывает выход и желает работать, тогда ему пенсию не назначать. Это говорит о том, что состоявшимся пенсионерам будут приостанавливать выплаты, если они работают? Нет, конечно. Это только вопрос будущего, что, когда человек достигнет пенсионного возраста, и у него будет право выбора. И это не сегодня, и не завтра, и не в следующем году", – добавила Светлана Жакупова.

Она указала на то, что этот вопрос рассматривается на уровне экспертов и рассматривается вопрос именно в части права отложенного или раннего выхода на заслуженный отдых.

"Отложенный выход предполагает, что если человек остается на работе и не хочет выходить на пенсию, тогда не выплачивается (пенсия. – Прим. ред.) только из бюджета, а накопления при достижении определенного пенсионного возраста изымает и получает эти выплаты. Никто на них не может претендовать. Мы говорим только про госбюджет и то это нужно рассматривать в той плоскости, что базовая выплата, гарантированная Конституцией, будет выплачиваться. Вопрос касается только солидарной системы – она на сегодня не финансируется, не бюджетируется ни человеком, ни бизнесом. Взносы туда не идут, это обязательство бюджета", – объяснила Светлана Жакупова.

Между тем, по словам министра, раньше времени на пенсию хотят выйти многодетные мамы, мамы, воспитывающие детей с инвалидностью, люди, занятые в тяжелых условиях труда.

"Право раннего выхода допускает и обязательным требованием ставит, чтобы был стаж не менее 25 лет, то есть столько лет должны производиться взносы. Почему именно такое требование? Сегодня, например, для многодетных мам государство засчитывает в трудовой стаж непосредственно уход за детьми не более 12 лет. Вот представьте, 12 лет государство засчитывает как бонус и, соответственно, хотя бы 12 лет мама должна работать. Поэтому эти нормы, если общество одобрит, они должны будут заработать... И каждый должен быть уверен, что он зарабатывает, перечисляет пенсионные взносы и его старость будет обеспечена. И он может сделать право выбора: остаться на работе или пойти отдыхать. Наша долгосрочная задача именно в этом", – резюмировала Светлана Жакупова.

1 ноября 2024 года стало известно, что в Казахстане работающих пенсионеров хотят поставить перед выбором. Тогда на встрече с журналистами предложение приостановить выплату пенсии работающим пенсионерам прокомментировала министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова.