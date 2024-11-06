Карагандинская область станет центром подготовки по рабочим профессиям

Колледжи Карагандинской области займутся подготовкой качественных кадров для промышленности и углубят взаимодействие между образованием и реальным производством. В регионе начата кластеризация средних специальных учреждений по восьми ведущим техническим направлениям.

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Молодые специалисты пополнят ряды рабочих на местных предприятиях. В области более тысячи производств в сфере промышленности, стройиндустрии и энергетики, где трудится около 200 тысяч рабочих различных специальностей.

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– В этой связи для нашего региона очень важно, что следующий год объявлен главой государства Годом рабочих профессий. Трудится рабочими на различных предприятиях 60 % молодежи области, – отметил глава региона Ермаганбет Булекпаев на брифинге в СЦК при президенте РК. – Поэтому мы планируем превратить Карагандинскую область в центр подготовки рабочих профессий для страны. Для этого есть все необходимые условия: сложившийся опыт среднего профессионального образования, сеть колледжей с богатой историей, производственные предприятия, объединяющие знания и опыт, квалифицированный преподавательский состав.

Фото: gov.kz

Воспитание и образование подрастающего поколения – одно из приоритетных направлений в регионе. По программе "Комфортная школа" в области планируется построить 10 учебных заведений. Строительство началось в 2023-м. В этом учебном году в Караганде открылись две новые школы, одна из них комфортная. До конца года планируется ввод еще пяти новых комфортных школ.

В спальном районе Караганды открыли современный Дворец школьников, в Осакаровском районе – Дворец искусств.

Фото: gov.kz

Активно поддерживаются педагоги. По программе "С дипломом – в село!" в этом году получили подъемные 140 учителей, приехавших работать в сельские районы.

Благодаря финансированию фонда "Қазақстан халқына" в регионе реализовано четыре проекта в образовании по модернизации и ремонту школ, а также строительству спортивных площадок.