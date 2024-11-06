Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Карагандинская область станет центром подготовки по рабочим профессиям

Карагандинская область станет центром подготовки по рабочим профессиям, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 12:54 Фото: gov.kz
Колледжи Карагандинской области займутся подготовкой качественных кадров для промышленности и углубят взаимодействие между образованием и реальным производством. В регионе начата кластеризация средних специальных учреждений по восьми ведущим техническим направлениям.
Карагандинская область станет центром подготовки по рабочим профессиям, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 12:54

Фото: gov.kz

Молодые специалисты пополнят ряды рабочих на местных предприятиях. В области более тысячи производств в сфере промышленности, стройиндустрии и энергетики, где трудится около 200 тысяч рабочих различных специальностей.

Карагандинская область станет центром подготовки по рабочим профессиям, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 12:54

Фото: gov.kz

– В этой связи для нашего региона очень важно, что следующий год объявлен главой государства Годом рабочих профессий. Трудится рабочими на различных предприятиях 60 % молодежи области, – отметил глава региона Ермаганбет Булекпаев на брифинге в СЦК при президенте РК. – Поэтому мы планируем превратить Карагандинскую область в центр подготовки рабочих профессий для страны. Для этого есть все необходимые условия: сложившийся опыт среднего профессионального образования, сеть колледжей с богатой историей, производственные предприятия, объединяющие знания и опыт, квалифицированный преподавательский состав.

Карагандинская область станет центром подготовки по рабочим профессиям, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 12:54

Фото: gov.kz

Воспитание и образование подрастающего поколения – одно из приоритетных направлений в регионе. По программе "Комфортная школа" в области планируется построить 10 учебных заведений. Строительство началось в 2023-м. В этом учебном году в Караганде открылись две новые школы, одна из них комфортная. До конца года планируется ввод еще пяти новых комфортных школ.

В спальном районе Караганды открыли современный Дворец школьников, в Осакаровском районе – Дворец искусств.

Карагандинская область станет центром подготовки по рабочим профессиям, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 12:54

Фото: gov.kz

Активно поддерживаются педагоги. По программе "С дипломом – в село!" в этом году получили подъемные 140 учителей, приехавших работать в сельские районы.

Благодаря финансированию фонда "Қазақстан халқына" в регионе реализовано четыре проекта в образовании по модернизации и ремонту школ, а также строительству спортивных площадок.

Читайте также

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения
В Казахстане хотят закрепить законодательно военно-патриотическое воспитание
МТСЗН, Казахстан, пенсии
Казахстанцам хотят предоставить право раннего или отложенного выхода на пенсию
Что делают для развития сельской медицины в Карагандинской области
Что делают для развития сельской медицины в Карагандинской области
Анастасия Московчук
Образование Карагандинская область Ермаганбет Булекпаев 2024 год Студенты Работа
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Зима близко: непогода обрушится на Алматы, Астану и Шымкент
Антикор показал, как предприниматель передал главе комитета МСХ взятку в пакете
Антикор показал, как предприниматель передал главе комитета МСХ взятку в пакете
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Новый вид мошенничества, Казахстан, компании карго, доставка товаров из Китая
Новый вид мошенничества в Казахстане: заказ товаров из Китая
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: