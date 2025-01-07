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Общество

На одной из трасс Казахстана вводят ограничение движения

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога , фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 13:53 Фото: Zakon.kz
О введении 7 января 2025 года ограничения движения на трассе Жезказган – Петропавловск заявил Национальный оператор по управлению автодорогами международного и республиканского значения АО "НК "КазАвтоЖол". Причина – ухудшение погодных условий, сообщает Zakon.kz.

По данным "КазАвтоЖола", введение ограничения движения для всех видов транспорта планируется:

  • с 14:00 в Улытауской области на участке автодороги республиканского значения Жезказган – Петропавловск (137-252 км, от поселка Улытау до границы Костанайской области);
  • с 14:00 в Костанайской области на участке автодороги республиканского значения Жезказган – Петропавловск (252-339 км, от границы Улытауской области до Аркалыка).
"Ориентировочное время открытия – 8 января в 07:00. Позвонив в колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток", – уточнили в нацкомпании.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – с 7 по 9 января 2025 года. Из него следует, что жителей страны ожидают резкие изменения погодных условий. Какие именно – можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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