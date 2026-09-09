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Общество

Важное изменение в сделках с недвижимостью: что важно знать казахстанцам

Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда квартиры, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 16:35 Фото: freepik
В Казахстане с 8 сентября 2026 года изменился порядок нотариального удостоверения сделок с недвижимым имуществом. Подробнее об этом рассказали в Министерстве юстиции, сообщает Zakon.kz.

Теперь договоры купли-продажи, дарения, обмена, залога и другие сделки, связанные с отчуждением или залогом недвижимости и подлежащие государственной регистрации, удостоверяются нотариусом по месту нахождения объекта.

"Изменения направлены, прежде всего, на упорядочение и структурирование процесса оформления сделок с недвижимостью. Территориальная привязка позволяет выстроить более четкую взаимосвязь между объектом, нотариальным удостоверением сделки и последующей государственной регистрацией прав", – пояснили в Минюсте.

Кроме того, новый порядок призван повысить прозрачность и безопасность операций с недвижимостью, а также снизить риски мошеннических схем.

В министерстве уточнили, что новый территориальный принцип не ограничивает право казахстанцев распоряжаться своим имуществом, находясь в другом регионе.

"Если собственник не может лично присутствовать по месту нахождения недвижимости, он вправе оформить доверенность на представителя, который совершит необходимые действия от его имени", – сообщили в Минюсте.

Например, если квартира находится в Астане, а ее собственник живет или временно находится в Алматы, он может оформить доверенность на другого человека. Этот представитель сможет провести сделку у нотариуса в Астане.

"Таким образом, граждане по-прежнему могут продавать, дарить, обменивать или передавать в залог недвижимость через доверенных лиц, находясь в другом городе или регионе. Изменяется только место нотариального удостоверения самой сделки – теперь оно определяется местонахождением объекта недвижимости", – подытожили в ведомстве.

Там акцентировали, что новое требование распространяется исключительно на сделки с недвижимым имуществом и не затрагивает порядок совершения других нотариальных действий.

Между тем жилье в Казахстане продолжает дорожать. За год средние цены на квартиры выросли в среднем на 13,1%. Квадратный метр в новостройках стоит в районе 625 435 тенге.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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