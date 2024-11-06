Град, дождь с переходом в снег и метель обрушатся на Казахстан 7 ноября

Неутешительным прогнозом погоды на предстоящий четверг, 7 ноября 2024 года, поделились казахстанские синоптики, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что на республику обрушится непогода.

"Большую часть территории Казахстана охватывает обширный циклон, в связи с чем сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (дождь с переходом в снег), в северной половине – снег с метелью, на юго-востоке страны ночью – сильные осадки (дождь, снег), на севере – сильный снег. На большей части страны ожидаются гололед, порывистый ветер, туман, на юго-западе – град". РГП "Казгидромет"

Также сообщается, что в Павлодарской, Акмолинской, на юге Костанайской, на севере, юге, востоке Северо-Казахстанской, на западе, севере, востоке Карагандинской, Восточно-Казахстанской, на севере, востоке, в центре Улытауской, в районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более.

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Ранее синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 7, 8 и 9 ноября 2024 года. Из него следовало, что на Казахстан надвигаются 11-градусные морозы.