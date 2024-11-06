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Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие дни

Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие дни, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 17:04 Фото: Zakon.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" подробнее рассказали о погоде, которая ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 7 по 9 ноября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Судя по прогнозу, жителей столицы и двух крупнейших мегаполисов страны ждет непогода.

В Астане:

  • 7 ноября – облачно, снег, гололед, метель. Ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 23-28, временами 30 м/с и более. Температура воздуха ночью и днем -4-6°С.
  • 8 ноября – переменная облачность, временами снег. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем -3-5°С.
  • 9 ноября – переменная облачность, временами снег. Ветер юго-западный, западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°С, днем -2-4°С.

В Алматы:

  • 7 ноября – облачно, временами осадки (дождь, снег), туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1+3°С.
  • 8 ноября – переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), днем дождь. Ветер северо-восточный 3-8, порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +4+6°С.
  • 9 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +7+9°С.

В Шымкенте:

  • 7 ноября – переменная облачность, ночью и утром – осадки (дождь, снег), туман. Ветер западный, юго-западный 8-13, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +6+8°С.
  • 8 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +8+10°С.
  • 9 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +8+10°С.

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Ранее синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 7, 8 и 9 ноября 2024 года. Из него следовало, что на Казахстан надвигаются 11-градусные морозы.

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Казгидромет Астана Погода Алматы Шымкент 2024 год Прогноз погоды Снегопады
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