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Буран и сильный ветер нарушили авиасообщение в Астане

Аэропорт Астаны, аэропорт в Астане, Международный аэропорт имени Нурсултана Назарбаева, международный аэропорт Астаны, международный аэропорт в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 21:00 Фото: Zakon.kz
Погодные условия в Астане 6 ноября привели к задержке авиарейсов в столичном аэропорту, сообщает Zakon.kz.

В авиакомпании Air Astana отметили, что вечером 6 ноября рейсы из Астаны задерживаются в связи с ухудшением погодных условий, а именно по причине сильного ветра, препятствующего противобледенительной обработке самолетов.

"Пожалуйста, проверяйте статус вашего рейса на сайте авиакомпании перед выездом в аэропорт", – добавили в авиакомпании.

Ранее сообщалось, что на ряде автодорог Казахстана ввели ограничения движения из-за непогоды. 

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