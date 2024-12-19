Депутаты Сената одобрили закон о дипломатической службе

Депутаты Сената на пленарном заседании 19 декабря 2024 года одобрили закон РК по вопросам дипломатической службы, международных договоров и официальной помощи развитию. Документ направили на подпись главе государства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Законом предусматриваются поправки, направленные на исключение детализированных, излишне регламентированных, а также дублирующих норм из законов "О дипломатической службе Республики Казахстан", "О международных договорах Республики Казахстан" и "Об официальной помощи развитию", которые в настоящее время предусмотрены в Положении о Министерстве иностранных дел и иных подзаконных нормативных правовых актах.

"Законом исключаются дублирующие функции учета и анализа официальной помощи развитию, оценки эффективности реализации проектов официальной помощи развитию, а также функции по подготовке предложений по совершенствованию законодательства в области международных отношений, протокольно-организационному обеспечению внутригосударственных и международных мероприятий Республики Казахстан, взаимодействию госорганов", – говорится в заключении.

Кроме того, с учетом требований закона "О правовых актах" предусматривается установление целей, задач и принципов регулирования соответствующей отрасли. Также предлагается на уровне законов закрепить за уполномоченным органом общую компетенцию по принятию подзаконных правовых актов в курируемой сфере.

"Нормы закона затрагивают защиту трудовых и социальных прав персонала дипломатической службы, работающих и завершивших трудовую деятельность в международных организациях, исключение планирования заключения международных договоров РК в связи с внедрением электронной системы управления международными договорами, укрепление координирующей роли внешнеполитического ведомства в деятельности государственных органов и организаций в сфере официальной помощи развитию, а также наделение Министерства иностранных дел РК функцией в отношении государственного имущества, находящегося за пределами Республики Казахстан", – сообщается в документе.

В целом, данный закон направлен на дальнейшее совершенствование дипломатической службы Республики Казахстан и деятельности дипломатов.

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