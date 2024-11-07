Сенатор поставил под вопрос новую систему распределения грантов

Сенатор Амангельды Толамисов 7 ноября 2024 года в своем депутатском запросе озвучил проблемы, связанные с предоставлением студенческих грантов для обучающихся в зависимости от "лиг" вузов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам сенатора, недавно правительством было озвучено предложение ввести независимую оценку качества образования в вузах с последующей классификацией учебных заведений на "высшие", "средние" и "целевые" лиги. В зависимости от этой оценки планируется внедрить дифференциацию грантов для студентов.

По мнению сенатора Амангельды Толамисова, такие изменения могут привести к негативным последствиям для системы образования.

"Это нововведение ставит под сомнение справедливость распределения образовательных грантов. В условиях одинаковых лицензионных требований для всех вузов, создание различий в стоимости грантов по "лигам" может нарушить принципы равенства и увеличить риски социальной несправедливости", – отметил депутат.

Толамисов также подчеркнул, что эта реформа может вызвать социальную напряженность и неравенство среди студентов, а также повлиять на трудоустройство выпускников, если оно будет зависеть от того, в какой "лиге" находится их университет.

Сенатор призвал к более осторожному подходу и всестороннему обсуждению этой реформы, чтобы избежать нежелательных последствий для студентов и образовательной системы в целом.

В связи с этим депутат предложил провести дополнительные обсуждения и всестороннее изучение международного опыта, чтобы избежать негативных последствий для студентов и системы высшего образования в целом.

"Правительство Казахстана уже предприняло значительные шаги по совершенствованию системы науки и высшего образования, но для полной реализации этой реформы потребуется время. Поэтому не следует торопиться с внедрением дифференциации вузов на "лиги", а необходимо провести всестороннюю дискуссию в сфере высшего образования для принятия обоснованных решений", – резюмировал сенатор.

Ранее сообщалось, что в Казахстане обсуждают возможность введения лицензирования для частных детских садов.