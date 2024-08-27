В Алматы начали сносить крупную автомойку

Управление градостроительного контроля Алматы проинформировало о начале сноса объекта автомойки по решению суда. Соответствующий релиз 27 августа 2024 года разослала пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Ранее было установлено, что объект в мкр. Калкаман, ул. Толе би (Машана), д. 308/54, возведен собственником (физлицо) без разрешительных документов.

"Управлением подан иск на снос в Ауэзовский районный суд. 11 января 2024 года определением Ауэзовского районного суда иск был удовлетворен. 24 апреля 2024 года постановлением Алматинского городского суда решение первой инстанции оставлено без изменения". Пресс-служба акимата Алматы

Власти уточнили, что снос объекта начат накануне при содействии судебных исполнителей департамента юстиции.

Ранее в рамках поручения акима Алматы Ерболата Досаева по усилению контроля за незаконным строительством с начала 2023 года полностью или частично снесено уже 46 незаконных объектов, в том числе жилые комплексы "Мечта", KHAN, "Алма Гарден" и другие.