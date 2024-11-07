Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

От метелей до 10 градусов тепла: о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на три дня

Самокаты, электросамокаты, электрические самокаты, аренда самокатов, зима, снег , фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 15:24 Фото: Zakon.kz
Зима уже совсем близко. Синоптики РГП "Казгидромет" прогнозируют снежную погоду на ближайшие дни в трех крупнейших городах страны. К примеру, в Астане с 8 по 10 ноября будет кружить метель. В Алматы и Шымкенте тоже пройдет снег, но температура поднимется до 10 градусов, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 8 ноября: переменная облачность, ночью снег, низовая метель, днем небольшой снег. Ночью порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8, днем 4-6 мороза.
  • 9 ноября: переменная облачность, временами снег, метель. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 2-4 мороза.
  • 10 ноября: переменная облачность, временами снег, метель. Порывы ветра достигнут 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем около 0 градусов.

Прогноз погоды по Алматы

  • 8 ноября: переменная облачность, ночью временами осадки (дождь, снег), туман, днем временами дождь. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 5-7 тепла.
  • 9 ноября: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег). Температура воздуха ночью 0-2, днем 6-8 тепла.
  • 10 ноября: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра достигнут 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2, днем 8-10 тепла.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 8 ноября: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), ночью туман. Утром и днем порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 5-7 тепла.
  • 9 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2, днем 8-10 тепла.
  • 10 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-2, днем 8-10 тепла.

Стоит отметить, что в Астане уже который день бушует непогода. Из-за бурана в столичном аэропорту произошла задержка нескольких рейсов.

Днем ранее, 6 ноября, метеорологи уже предупреждали, что 11-градусные морозы надвигаются на Казахстан.

Читайте также

В районе Акмолинской области построят два дома для социально уязвимых слоев населения
В районе Акмолинской области построят два дома для социально уязвимых слоев населения
Анастасия Московчук
Казгидромет Астана Погода Алматы Казахстан Шымкент 2024 год Заморозки Прогноз погоды
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мобильная связь, мобильный интернет, сотовая связь, телефон в руках, социальные сети, звонки
Казахстанцам приходят уведомления об аресте имущества
Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, базовая ставка, проценты, Казахстан
Нацбанк выступил с важным обращением из-за перехода на международный стандарт платежей
В Узбекистане сршедший с горы огромный камень раздавил машину с людьми
В Узбекистане сошедший с горы огромный камень раздавил машину с людьми
В Алматы для пробивки улицы Муканова принудительно изымут земельные участки и недвижимость
В Алматы для пробивки улицы Муканова принудительно изымут земельные участки и недвижимость
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: