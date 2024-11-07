От метелей до 10 градусов тепла: о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на три дня

Зима уже совсем близко. Синоптики РГП "Казгидромет" прогнозируют снежную погоду на ближайшие дни в трех крупнейших городах страны. К примеру, в Астане с 8 по 10 ноября будет кружить метель. В Алматы и Шымкенте тоже пройдет снег, но температура поднимется до 10 градусов, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

8 ноября: переменная облачность, ночью снег, низовая метель, днем небольшой снег. Ночью порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8, днем 4-6 мороза.

9 ноября: переменная облачность, временами снег, метель. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 2-4 мороза.

10 ноября: переменная облачность, временами снег, метель. Порывы ветра достигнут 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем около 0 градусов.

Прогноз погоды по Алматы

8 ноября: переменная облачность, ночью временами осадки (дождь, снег), туман, днем временами дождь. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 5-7 тепла.

9 ноября: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег). Температура воздуха ночью 0-2, днем 6-8 тепла.

10 ноября: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра достигнут 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2, днем 8-10 тепла.

Прогноз погоды по Шымкенту

8 ноября: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), ночью туман. Утром и днем порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 5-7 тепла.

9 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2, днем 8-10 тепла.

10 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-2, днем 8-10 тепла.

Стоит отметить, что в Астане уже который день бушует непогода. Из-за бурана в столичном аэропорту произошла задержка нескольких рейсов.

Днем ранее, 6 ноября, метеорологи уже предупреждали, что 11-градусные морозы надвигаются на Казахстан.