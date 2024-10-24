Акимат Алматы опубликовал важное объявление для водителей
Фото: Zakon.kz
26-27 октября с 08:00 до 17:00 в Алматы пройдет расширенная сельскохозяйственная ярмарка. В связи с проводимым мероприятием часть улицы Сатпаева будет перекрыта. Также изменится маршрут трех автобусов, сообщает Zakon.kz.
В заявлении городского акимата за 24 октября 2024 года отмечено:
"Уважаемые автовладельцы! В связи с проведением сельскохозяйственной ярмарки часть улицы Сатпаева на участке от ул. Уалиханова до пр. Достык будет перекрыта с 25 октября 13:00 до 27 октября 20:00".
Жителям и гостям города администрация приносит извинения за временные неудобства и просит заранее корректировать свой маршрут.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Кроме того, на время проведения ярмарки изменятся схемы маршрутов №45, №95 и №121.
"Объезд перекрываемого участка будет производиться по проспекту Абая", – уточнили в пресс-службе.
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