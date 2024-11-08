Казахстан в снежной ловушке: погода с 9 по 11 ноября

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о погоде на предстоящие выходные. Согласно данным специалистов, большую часть территории страны охватывает северный циклон, в связи с чем 9, 10 и 11 ноября 2024 года сохранится неустойчивый характер погоды, сообщает Zakon.kz.

Метеорологи подчеркивают, что в западных и южных регионах ожидают дождь, снег с метелью и гололедными явлениями.

Кроме того, на большей части страны порывистый ветер достигнет 15-29 метров в секунду.

"9 ноября ночью в Костанайской области, 10-11 ноября на востоке республики прогнозируется сильный снег". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

В это же время на юге республики днем ожидается повышение температуры воздуха до +8+13°, в горных районах – до +5°.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в 17 областях Казахстана на 8 ноября. Кроме того, в Петропавловске уже выпал первый снег.

