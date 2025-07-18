19 июля Казахстан накроет мощный фронт

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз на 19 июля 2025 года. Согласно данным специалистов, на большей части территории республики сохранится неустойчивый характер погоды, сообщает Zakon.kz.

Так, в субботу, 19 июля, прогнозируются дожди, грозы, град, шквал, на севере, в центре страны – сильные дожди.

"На западе, юге страны под влиянием отрога антициклона сохраняется погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Далее метеорологи рассказали о температуре по регионам.

К примеру, днем в Атырауской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях, в областях Абай, Жетысу, на юге Карагандинской области ожидается сильная жара 35-39°C.

Днем в Кызылординской, Туркестанской областях ожидается сильная жара 40-43°C.

Днем в Жамбылской, Мангистауской области ожидается сильная жара 38-42°C.

Днем на западе, севере, в центре Алматинской области, на востоке, в центре области Жетысу, на юге Восточно-Казахстанской области и области Абай ожидается очень сильная жара 40-42°C.

На юге Мангистауской области ожидается очень сильная жара 43°C.

В Западно-Казахстанской области, на севере Атырауской области, на северо-западе, в центре области Абай, на юго-востоке Костанайской, на северо-западе, северо-востоке Актюбинской, в центре, на севере, востоке Карагандинской областей, на севере области Улытау, на западе, севере, юге Акмолинской, на юге Северо-Казахстанской, на юге, востоке Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской, Алматинской областях, в области Жетысу, на западе, юге, востоке Жамбылской, на востоке, юге Атырауской, на западе, юге Карагандинской, на юге, востоке, в центре области Улытау, в центре, на юге Актюбинской, на юго-западе Костанайской, на западе Западно-Казахстанской областей, на юге области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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Ранее синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 19, 20 и 21 июля 2025 года. По данным специалистов, на севере, в центре и на востоке Казахстана ожидаются сильные дожди.