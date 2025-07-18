#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
532.74
617.23
6.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
532.74
617.23
6.77
Общество

19 июля Казахстан накроет мощный фронт

мощный фронт, прогноз от Казгидромет, погода, суббота, 19 июля, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 18:05 Фото: pixabay
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз на 19 июля 2025 года. Согласно данным специалистов, на большей части территории республики сохранится неустойчивый характер погоды, сообщает Zakon.kz.

Так, в субботу, 19 июля, прогнозируются дожди, грозы, град, шквал, на севере, в центре страны – сильные дожди.

"На западе, юге страны под влиянием отрога антициклона сохраняется погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Далее метеорологи рассказали о температуре по регионам.

К примеру, днем в Атырауской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях, в областях Абай, Жетысу, на юге Карагандинской области ожидается сильная жара 35-39°C.

  • Днем в Кызылординской, Туркестанской областях ожидается сильная жара 40-43°C.
  • Днем в Жамбылской, Мангистауской области ожидается сильная жара 38-42°C.
  • Днем на западе, севере, в центре Алматинской области, на востоке, в центре области Жетысу, на юге Восточно-Казахстанской области и области Абай ожидается очень сильная жара 40-42°C.
  • На юге Мангистауской области ожидается очень сильная жара 43°C.

В Западно-Казахстанской области, на севере Атырауской области, на северо-западе, в центре области Абай, на юго-востоке Костанайской, на северо-западе, северо-востоке Актюбинской, в центре, на севере, востоке Карагандинской областей, на севере области Улытау, на западе, севере, юге Акмолинской, на юге Северо-Казахстанской, на юге, востоке Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской, Алматинской областях, в области Жетысу, на западе, юге, востоке Жамбылской, на востоке, юге Атырауской, на западе, юге Карагандинской, на юге, востоке, в центре области Улытау, в центре, на юге Актюбинской, на юго-западе Костанайской, на западе Западно-Казахстанской областей, на юге области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 18:05
Трехдневная жара в Алматы до +38°C: синоптики бьют тревогу

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 19, 20 и 21 июля 2025 года. По данным специалистов, на севере, в центре и на востоке Казахстана ожидаются сильные дожди.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Улицу Желтоксан в Алматы перекроют на выходные из-за работ BRT
Общество
19:24, Сегодня
Улицу Желтоксан в Алматы перекроют на выходные из-за работ BRT
Жестокое нападение на врача в Костанае: его экстренно доставили бортом санавиации в Астану
Общество
18:55, Сегодня
Жестокое нападение на врача в Костанае: его экстренно доставили бортом санавиации в Астану
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: