#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
485.95
565.74
6.83
События

Скопление силовых структур на Каспии: что происходит в Атырау

Актауский международный морской порт, морской порт Актау, транспортный коридор, перевозка грузов, каспийский порт, морской торговый порт, торговля, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 12:10 Фото: akorda.kz
Сегодня, 10 июля 2026 года, в городе Атырау под эгидой Морского оперативного штаба по борьбе с терроризмом пройдет плановое антитеррористическое учение, сообщает Zakon.kz.

В штабе рассказали, что целью учения является практическая отработка учебного мероприятия по экстренному реагированию на террористические проявления, с элементами спуска на воду катеров специальных подразделений государственных органов задействованных в проведении антитеррористической операции для пресечения актов терроризма на объектах морской экономической деятельности, в районе месторождения "Кашаган" северной части Каспийского моря.

"В этой связи призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, выполнять законные требования задействованных сотрудников государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации среди населения", – обратился Морской оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

9 июня 2026 года стало известно, что около Алматы во время плановых учений произошла преждевременная детонация ручной светошумовой гранаты нелетального действия.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники
12:34, Сегодня
На казахстанца трижды за день заявили в полицию
Выполнять законные требования сотрудников госорганов призвали жителей Атырау
11:39, 24 июля 2024
Выполнять законные требования сотрудников госорганов призвали жителей Атырау
Военная служба, военнослужащие, военные учения, военно-морской флот, военно-морские силы, военный флот, морской флот, военные моряки, военно-морские специалисты, учения военно-морских сил РК, военно-морское судно, военный корабль
13:26, 08 ноября 2024
Казахстанцев призвали выполнять законные требования властей на Каспии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Дамеля Асылханова
13:35, Сегодня
Казахстан заявил 18 дзюдоистов на чемпионат Азии в Иордании
Конор Макгрегор
13:23, Сегодня
"Я попался": Макгрегор рассказал о своём алкоголизме после боя с Мейвезером
Экс-футболист &quot;Кайрата&quot; Аршавин не верит, что Испания победит Францию на ЧМ-2026
13:06, Сегодня
Экс-футболист "Кайрата" Аршавин не верит, что Испания победит Францию на ЧМ-2026
Рамазан Оразов
12:39, Сегодня
Рамазан Оразов не будет играть за "Елимай" два месяца: подробности
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: