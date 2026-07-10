Скопление силовых структур на Каспии: что происходит в Атырау
Фото: akorda.kz
Сегодня, 10 июля 2026 года, в городе Атырау под эгидой Морского оперативного штаба по борьбе с терроризмом пройдет плановое антитеррористическое учение, сообщает Zakon.kz.
В штабе рассказали, что целью учения является практическая отработка учебного мероприятия по экстренному реагированию на террористические проявления, с элементами спуска на воду катеров специальных подразделений государственных органов задействованных в проведении антитеррористической операции для пресечения актов терроризма на объектах морской экономической деятельности, в районе месторождения "Кашаган" северной части Каспийского моря.
"В этой связи призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, выполнять законные требования задействованных сотрудников государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации среди населения", – обратился Морской оперативный штаб по борьбе с терроризмом.
9 июня 2026 года стало известно, что около Алматы во время плановых учений произошла преждевременная детонация ручной светошумовой гранаты нелетального действия.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript