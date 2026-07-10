Скопление силовых структур на Каспии: что происходит в Атырау

Сегодня, 10 июля 2026 года, в городе Атырау под эгидой Морского оперативного штаба по борьбе с терроризмом пройдет плановое антитеррористическое учение, сообщает Zakon.kz.

В штабе рассказали, что целью учения является практическая отработка учебного мероприятия по экстренному реагированию на террористические проявления, с элементами спуска на воду катеров специальных подразделений государственных органов задействованных в проведении антитеррористической операции для пресечения актов терроризма на объектах морской экономической деятельности, в районе месторождения "Кашаган" северной части Каспийского моря.

"В этой связи призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, выполнять законные требования задействованных сотрудников государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации среди населения", – обратился Морской оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

9 июня 2026 года стало известно, что около Алматы во время плановых учений произошла преждевременная детонация ручной светошумовой гранаты нелетального действия.