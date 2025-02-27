Изменение имени или фамилии ребенка: что важно знать казахстанцам

Фото: Zakon.kz

Обязательно ли присутствие обоих родителей в Центре обслуживания населения (ЦОН) при изменении фамилии ребенку, рассказали в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", сообщает Zakon.kz.

С таким вопросом в госкорпорацию обратилась одна из казахстанок. "Изменение имени или фамилии ребенка производится по совместному заявлению обоих родителей. Присутствие второго родителя необязательно, если есть его нотариально заверенное согласие. При этом, если ребенку уже исполнилось 10 лет, потребуется и его согласие тоже", – ответили в "Правительстве для граждан" 27 февраля 2025 года. О том, как в Казахстане подать заявление на перемену ФИО, можете у знать здесь.

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