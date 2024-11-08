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Законодательство РК

Эксперт о выборах акима Талгара: Надо дать избирателям возможность самим отзывать чиновников

Эксперт Андрей Чеботарев, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 16:19 ALMA University - Almaty Management University
Накануне предстоящих выборов акима Талгара эксперт предложил дать избирателям полномочия по отзыву чиновников, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил директор Центра актуальных исследований "Альтернатива" Андрей Чеботарев 8 ноября 2024 года на заседании Общественной палаты при Мажилисе VIII созыва, на выборах акимов районов, городов областного, районного значения, сел, поселков и сельских округов нужно предусмотреть полномочия избирателей по отзыву акимов.

"Я бы ввел отзыв. А то у нас получилось так, что избранного акима Талгара, который проштрафился, снимает назначенный аким, который в принципе не должен этого делать, потому что у него другой статус. Иначе теряется смысл этой избранности. Если бы его отозвали сами избиратели это было бы логично", – сказал Андрей Чеботарев.

Ранее сообщалось, что выборы акима Талгара назначены на 15 декабря 2024 года. Должность акима Талгара занимал Бахыт Куришбеков, который победил на выборах в июне 2022 года. До этого он работал исполнительным секретарем Талгарского районного филиала партии Amanat.

Акима освободили от должности на фоне массовой драки, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Полат.

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