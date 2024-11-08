Эксперт о выборах акима Талгара: Надо дать избирателям возможность самим отзывать чиновников

Накануне предстоящих выборов акима Талгара эксперт предложил дать избирателям полномочия по отзыву чиновников, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил директор Центра актуальных исследований "Альтернатива" Андрей Чеботарев 8 ноября 2024 года на заседании Общественной палаты при Мажилисе VIII созыва, на выборах акимов районов, городов областного, районного значения, сел, поселков и сельских округов нужно предусмотреть полномочия избирателей по отзыву акимов.

"Я бы ввел отзыв. А то у нас получилось так, что избранного акима Талгара, который проштрафился, снимает назначенный аким, который в принципе не должен этого делать, потому что у него другой статус. Иначе теряется смысл этой избранности. Если бы его отозвали сами избиратели это было бы логично", – сказал Андрей Чеботарев.

Ранее сообщалось, что выборы акима Талгара назначены на 15 декабря 2024 года. Должность акима Талгара занимал Бахыт Куришбеков, который победил на выборах в июне 2022 года. До этого он работал исполнительным секретарем Талгарского районного филиала партии Amanat.

Акима освободили от должности на фоне массовой драки, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Полат.