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Нового акима выберут в Талгаре: названа дата

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 09:41 Фото: Zakon.kz
С середины октября 2024 года в Талгаре нет акима. В связи с этим территориальной избирательной комиссией Талгарского района назначена дата выборов нового градоначальника, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 8 ноября, из информации, опубликованной на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Казахстана.

"Сообщение территориальной избирательной комиссии Талгарского района Алматинской области о назначенных на 15 декабря 2024 года выборах акима города Талгар Талгарского района", – говорится в сообщении.

Ранее должность акима Талгара занимал Бахыт Куришбеков, который победил на выборах в июне 2022 года. До этого он работал исполнительным секретарем Талгарского районного филиала партии Amanat.

Нового акима выберут в Талгаре: названа дата, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 09:41

Фото: Instagram/talgarnewskz

Но 15 октября 2024 года Куришбекова освободили от должности "за ненадлежащее исполнение своих обязанностей". Кресла по этой же причине лишился его заместитель – Матан Сагындык. Это произошло после резонансного убийства подростка в Талгаре.

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В ночь на 4 октября в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Полат. Расследование убийства ведется по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестованы 11 подозреваемых.

Динара Халдарова
ЦИК РК Алматинская область Талгар 2024 год Выборы Выборы акимов Акимы
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