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События

Тепло до +14 и метель: прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на три дня

Алматы, Алматы зимой, Алматы зима, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2025 18:47 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 9 по 11 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В Астане 

  • 9 марта: переменная облачность, временами снег, поземок, туман. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°, днем -8-10°.
  • 10 марта: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°, днем -5-7°.
  • 11 марта: переменная облачность, временами снег, низовая метель, днем гололед. Ветер юго-западный с переходом на северный 9-14, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°, днем -1-3°.

В Алматы

  • 9 марта: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°, днем +6+8°.
  • 10 марта: переменная облачность, ночью и утром временами осадки (дождь, снег), туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°, днем +4+6°.
  • 11 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°, днем +6+8°.

В Шымкенте

  • 9 марта: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), туман. Ветер западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°, днем +10+12°.
  • 10 марта: переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман. Ветер северный, северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°, днем +11+13°.
  • 11 марта: переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман. Ветер северный, северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°, днем +12+14°.

Ранее прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 9 марта 2025 года опубликовали синоптики

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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