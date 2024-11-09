Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Мороз и снег: погода в Алматы на неделю

Дорога в Алматы в снег, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 09:01 Фото: Zakon.kz
Вечером 8 ноября в Алматы пошел снег. Улицы побелели, а движение в городе остановилось. Многие задались вопросом, какую погоду ожидать дальше. Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз на ближайшие семь дней.

По словам ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, в период с 9 по 15 ноября 2024 года в мегаполисе ночная температура опустится до 4 градусов мороза, а в некоторые дни будут наблюдаться осадки. Но в то же время в начале недели воздух в дневные часы может прогреться до +12°С. 

9 ноября: переменная облачность, ночью небольшие осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью около 0°С, днем +6+8°С.

10 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +8+10°С.

11 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2, днем +10+12°С.

12 ноября: увеличение облачности, утром и днем – осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный 2-7, днем порывы 10 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +6+8°С.

13 ноября: пасмурно, осадки (дождь, снег), туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +4+6°С.

14 ноября: переменная облачность, ночью – осадки (дождь, снег), туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +2+4°С.

15 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +4+6°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 09:01
Алматы погрузился в 10-балльные пробки
, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 09:01

Ранее в Гидрометцентре предупредили, что казахстанцам следует подготовиться к непогоде в предстоящую субботу, 9 ноября 2024 года.

Читайте также

Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Неутешительный прогноз погоды: во всех областях объявлено штормовое предупреждение
Аэромобили хотят запустить между Алматы и Алатау
Аэромобили хотят запустить между Алматы и Алатау
Оксана Житникова
Казгидромет Погода Алматы 2024 год Прогноз погоды Снегопады
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцы сменили гражданство, но не сдали паспорта РК, их выдворили, США, Россия
Бывшие казахстанцы прилетели из США и России в Алматы, но их не пустили в страну
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Неутешительный прогноз погоды: во всех областях объявлено штормовое предупреждение
Доберман
Пять самых мстительных пород собак: кого лучше не обижать
Какие породы кошек лучше не выпускать из дома на улицу
Какие породы кошек лучше не выпускать на улицу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: