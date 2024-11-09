Мороз и снег: погода в Алматы на неделю

Вечером 8 ноября в Алматы пошел снег. Улицы побелели, а движение в городе остановилось. Многие задались вопросом, какую погоду ожидать дальше. Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз на ближайшие семь дней.

По словам ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, в период с 9 по 15 ноября 2024 года в мегаполисе ночная температура опустится до 4 градусов мороза, а в некоторые дни будут наблюдаться осадки. Но в то же время в начале недели воздух в дневные часы может прогреться до +12°С.

9 ноября: переменная облачность, ночью небольшие осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью около 0°С, днем +6+8°С.

10 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +8+10°С.

11 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2, днем +10+12°С.

12 ноября: увеличение облачности, утром и днем – осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный 2-7, днем порывы 10 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +6+8°С.

13 ноября: пасмурно, осадки (дождь, снег), туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +4+6°С.

14 ноября: переменная облачность, ночью – осадки (дождь, снег), туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +2+4°С.

15 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +4+6°С.

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