Названы регионы, в которых ожидается снег

Фото: Zakon.kz

Национальный оператор по управлению автодорогами международного и республиканского значения АО "НК "КазАвтоЖол" перечислил области, в которых сегодня ожидается снег, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, 9 ноября 2024 года ожидаются: местами дождь со снегом – в Алматинской, Жамбылской и Жетысуской областях;

– в Алматинской, Жамбылской и Жетысуской областях; снег – в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Восточно-Казахстанской и Абайской областях. "В связи с этим просим водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах. Позвонив в колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток". Пресс-служба "КазАвтоЖола" Ранее синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о погоде на предстоящие выходные. Согласно данным специалистов, большую часть территории страны охватывает северный циклон, в связи с чем 9, 10 и 11 ноября 2024 года сохранится неустойчивый характер погоды. Читайте также Северный циклон накроет Казахстан Танцующие парами пенсионеры Алматы восхитили Казнет У одного из автобусов в Астане изменили расположение остановки

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