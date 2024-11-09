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Названы регионы, в которых ожидается снег

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога , фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 14:43 Фото: Zakon.kz
Национальный оператор по управлению автодорогами международного и республиканского значения АО "НК "КазАвтоЖол" перечислил области, в которых сегодня ожидается снег, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, 9 ноября 2024 года ожидаются:

  • местами дождь со снегом – в Алматинской, Жамбылской и Жетысуской областях;
  • снег – в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Восточно-Казахстанской и Абайской областях.

"В связи с этим просим водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах. Позвонив в колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток".Пресс-служба "КазАвтоЖола"

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о погоде на предстоящие выходные. Согласно данным специалистов, большую часть территории страны охватывает северный циклон, в связи с чем 9, 10 и 11 ноября 2024 года сохранится неустойчивый характер погоды.

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