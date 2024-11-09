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Багдат Мусин рассказал о неожиданном приказе сына

Багдат Мусин рассказал об неожиданным приказе сына , фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 20:35 Фото: Instagram/bagdatmussin
Председатель правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин поделился историей о том, как по просьбе сына принял участие в волейбольном турнире среди родителей в школе, сообщает Zakon.kz.

9 ноября об этом он опубликовал пост на своей странице в Instagam, разместив фотографии с сыном и супругой.

По словам Мусина, вернувшись с работы, он обнаружил сына, который ждал его, чтобы попросить об одном одолжении.

"Услышав такой неожиданный приказ, я удивился и объяснил, что завтра буду на работе до трех часов. Но он, не растерявшись, сказал: "Ты придешь, папа, потому что это для меня очень важно". Оказалось, он имел в виду волейбольный турнир, который проводился среди родителей в школе", – написал он.

Глава "Казахтелекома" отметил, что такие мероприятия помогают не только укреплять связи между родителями и детьми, но и служат отличной платформой для общения и обмена мнениями между взрослыми. Мусин подчеркнул, что образовательное учреждение, занимающееся воспитанием ценностей и взаимодействием между родителями, делает важный вклад в развитие общества.

"Вспомнились слова аль-Фараби: "Знание, данное без воспитания, — враг человечества". В этом есть истина", — заключил Мусин, отметив, что игра прошла успешно, а время пролетело незаметно.

Ранее Багдат Мусин решил поностальгировать и разместил фотографию с отцом, рассказав немного о нем.

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