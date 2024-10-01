Осадки и туман: что ждать от погоды в Казахстане 2 октября

О том, каких сюрпризов ждать казахстанцам от погоды на предстоящую среду, 2 октября 2024 года, корреспондент Zakon.kz узнал у специалистов РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу, сухая и теплая погода ожидается лишь на западе, северо-западе республики.

"На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается дождь, на юге страны – с грозой, на севере, в горных районах юго-востока – осадки (дождь и снег)... По стране ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, в горных районах юго-востока – туман". РГП "Казгидромет"

При этом в Карагандинской, на севере, северо-востоке Актюбинской, на востоке Улытауской, на севере Западно-Казахстанской, на северо-западе Кызылординской, на юго-востоке Жамбылской, на юге Костанайской, на востоке Мангистауской, на западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской, на севере, востоке, в центре Абайской областей, по данным гидрометцентра, сохранится высокая пожарная опасность.

"В Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Улытауской, на западе, востоке Карагандинской, на юге Абайской, на западе, севере, в центре Жетысуской, на севере, западе Алматинской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность", – добавили в РГП "Казгидромет".

Ранее синоптики рассказали нам, какая погода ожидает казахстанцев в первые три дня октября 2024 года. Подробнее о том, какой будет погода в Казахстане осенью, можете узнать здесь.