Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Осадки и туман: что ждать от погоды в Казахстане 2 октября

Осадки и туман: что ждать от погоды в Казахстане 2 октября, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 18:05 Фото: unsplash
О том, каких сюрпризов ждать казахстанцам от погоды на предстоящую среду, 2 октября 2024 года, корреспондент Zakon.kz узнал у специалистов РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу, сухая и теплая погода ожидается лишь на западе, северо-западе республики.

"На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается дождь, на юге страны – с грозой, на севере, в горных районах юго-востока – осадки (дождь и снег)... По стране ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, в горных районах юго-востока – туман".РГП "Казгидромет"

При этом в Карагандинской, на севере, северо-востоке Актюбинской, на востоке Улытауской, на севере Западно-Казахстанской, на северо-западе Кызылординской, на юго-востоке Жамбылской, на юге Костанайской, на востоке Мангистауской, на западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской, на севере, востоке, в центре Абайской областей, по данным гидрометцентра, сохранится высокая пожарная опасность.

"В Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Улытауской, на западе, востоке Карагандинской, на юге Абайской, на западе, севере, в центре Жетысуской, на севере, западе Алматинской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность", – добавили в РГП "Казгидромет".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 18:05
Осень переходит в зиму: октябрь принесет осадки и температуру от -10 до +28
, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 18:05

Ранее синоптики рассказали нам, какая погода ожидает казахстанцев в первые три дня октября 2024 года. Подробнее о том, какой будет погода в Казахстане осенью, можете узнать здесь.

Читайте также

Маулен Ашимбаев призвал поддержать строительство АЭС в Казахстане
Маулен Ашимбаев призвал поддержать строительство АЭС в Казахстане
Референдум по строительству АЭС, АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность
О порядке голосования на референдуме по АЭС рассказали в ЦИК
Референдум по строительству АЭС, АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность
Как будут голосовать на референдуме по АЭС казахстанцы, находящиеся за рубежом
Динара Халдарова
Казгидромет Погода Казахстан 2024 год Грозы Дожди Прогноз погоды Снегопады
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
&quot;Только не развод&quot;: Мадина Садвакасова заявила об изменениях в жизни
"Только не развод": Мадина Садвакасова заявила об изменениях в жизни
Карта Казахстан
Какое экономическое будущее ждет соседей Казахстана по Центральной Азии
Солнечное затмение
Солнечное затмение: жизнь может круто поменяться на этой неделе
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: