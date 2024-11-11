Родные известного казахстанского спортсмена судились друг с другом из-за его имени

Вдова и отец умершего казахстанского каратиста прошли несколько судебных инстанций в рамках спора о том, будет ли существовать товарный знак в виде его имени, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Верховном суде 11 ноября 2024 года, известный спортсмен, каратист умер в конце 2020 года. Через два месяца наследник – вдова направила заявку в экспертную организацию Министерства юстиции на регистрацию товарного знака в виде имени спортсмена и тренера по шести видам продукции (печатной, статуэткам из фарфора, керамике и стекла, кубкам, одежде и обуви, маркетингу, организации выставок и др.).

"Спустя девять месяцев товарный знак был зарегистрирован за ней. Не согласившись с регистрацией товарного знака, отец умершего спортсмена обжаловал данное решение в апелляционный совет Министерства юстиции. Однако ему было отказано", – сообщили в ВС РК.

Но отец спортсмена для защиты прав и законных интересов родителей и детей наследодателя обратился с иском в суд. В СМАС (административный суд) Астаны иск удовлетворили. Однако Министерство юстиции эти судебные акты обжаловало в кассации.

"Судебная коллегия по административным делам Верховного суда, рассмотрев дело, указала на обоснованность выводов нижестоящих судов. При регистрации спорного товарного знака и рассмотрении апелляционным советом возражений не были учтены права и законные интересы наследников (родителей и детей наследодателя), которые в силу прямых родственных связей лишены права использовать знаменитое имя сына и отца. Этим самым нарушены принципы добросовестности, разумности, справедливости и нравственности, так как последствия такого действия привели к несправедливому распределению баланса интересов участников административной процедуры", – объяснили в суде.

С учетом этого доводы жалобы министерства признаны несостоятельными и судебные акты по данному делу оставлены в силе.

Чье конкретно имя стало предметом судебных разбирательств, не сообщается.

Отметим, что 31 декабря 2020 года на 54-м году жизни скончался главный тренер сборной Казахстана по каратэ Жасталап Санауов.

В октябре 2024 года Верховный суд отказал в рассмотрении кассационной жалобы убийц Дениса Тена.