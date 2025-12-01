Казахстанский каратист победил в Египте после "запрещенного приема"

Казахстанский каратист благодаря дисквалификации соперника выиграл "бронзу" чемпионата мира в Египте, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, казахстанец Дидар Амирали сразился в весе до 67 кг с чилийцем Фрейре Фуэнтесом за "бронзу" чемпионата мира в столице Египта.

Схватка была очень скоротечной. На первых же секундах каратист из Чили использовал прием, после которого казахстанец резко упал. Несколько минут Амирали приводили в чувство медики.

Выяснилось, что Фуэнтес нанес запрещенный удар и был дисквалифицирован судьями.

Так, Дидар был признан победителем боя и обладателем бронзовой медали мирового первенства.

