Как происходит цифровая трансформация казахстанской армии

В казахстанской армии презентовали около 10 проектов по цифровой трансформации, сообщает Zakon.kz.

Заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев 11 ноября 2024 года в ходе Digital Army Day заявил, что внедряются сервисы как для военнослужащих, так и для гражданского населения. Это автоматическая приписка к призывным участкам, отсрочка и освобождение от срочной службы, кредитные каникулы для срочников, Е-медосмотр и другие проекты.

"Данные интегрируются через Smart Data Ukimet. Это государственная база данных, она циркулирует в единой транспортной среде государственных органов. То есть это отдельная сеть от общего интернета. Кроме этого, все эти информационные системы перед запуском проходят проверки в Государственной технической службе, получают сертификаты на информационную безопасность. И только потом запускаются в работу", – сказал Дархан Ахмедиев.

В армии создана автоматическая система управления войсками. Она введена в промышленную эксплуатацию и обеспечивает централизованное управление действиями Сил воздушной обороны в реальном масштабе времени. Также завершается разработка программного модуля "Боевая подготовка".

Как устроен процесс уведомления студентов об отсрочке или освобождении от срочной службы в армии, можно прочитать здесь.