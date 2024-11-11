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Как происходит цифровая трансформация казахстанской армии

Скриншот презентации Digital Army Day, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 18:52 Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов
В казахстанской армии презентовали около 10 проектов по цифровой трансформации, сообщает Zakon.kz.

Заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев 11 ноября 2024 года в ходе Digital Army Day заявил, что внедряются сервисы как для военнослужащих, так и для гражданского населения. Это автоматическая приписка к призывным участкам, отсрочка и освобождение от срочной службы, кредитные каникулы для срочников, Е-медосмотр и другие проекты.

"Данные интегрируются через Smart Data Ukimet. Это государственная база данных, она циркулирует в единой транспортной среде государственных органов. То есть это отдельная сеть от общего интернета. Кроме этого, все эти информационные системы перед запуском проходят проверки в Государственной технической службе, получают сертификаты на информационную безопасность. И только потом запускаются в работу", – сказал Дархан Ахмедиев.

В армии создана автоматическая система управления войсками. Она введена в промышленную эксплуатацию и обеспечивает централизованное управление действиями Сил воздушной обороны в реальном масштабе времени. Также завершается разработка программного модуля "Боевая подготовка".

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