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Жители Петропавловска возмутились счетами за отопление и электроэнергию

Батареи, отопление, теплоснабжение, тепло, система отопления, отопительная система, отсутствие отопления, холодные батареи, комуслуги, коммунальные услуги, цены за отопление, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 07:50 Фото: freepik
Завышенные счета за тепло и свет вызвали возмущение у жителей областного центра Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Они пожаловались на баснословные суммы в квитанциях за первый месяц отопительного сезона. Как передает телеканал "Астана", коммунальные услуги в регионе выросли. К примеру, теплоэнергия теперь будет обходиться потребителям на 20% дороже.

"Последнее повышение тарифа на электроэнергию было в феврале текущего года. И подорожала она на 20%. Тариф на тепло же вырос с 23 сентября", – рассказали в областном департаменте по регулированию естественных монополий.

Таким образом, стоимость теплоэнергии для физических лиц выросла на 20%, для юридических лиц – на 15%. В Департаменте так же отметили, что потребители, чьи счета вызывают сомнения, могут обратиться к монополисту с требованием разъяснить произведенные начисления. В случае же несогласия или отказа, необходимо обратиться с заявлением в антимонопольный Департамент.

Днями ранее жители Петропавловска обратили внимание СМИ на угрозу срыва в их городе проекта "Бюджет народного участия".

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Петропавловск Северо-Казахстанская область 2024 год Деньги Отопительный сезон Электроэнергия
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