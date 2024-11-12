Жители Петропавловска возмутились счетами за отопление и электроэнергию

Завышенные счета за тепло и свет вызвали возмущение у жителей областного центра Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Они пожаловались на баснословные суммы в квитанциях за первый месяц отопительного сезона. Как передает телеканал "Астана", коммунальные услуги в регионе выросли. К примеру, теплоэнергия теперь будет обходиться потребителям на 20% дороже.

"Последнее повышение тарифа на электроэнергию было в феврале текущего года. И подорожала она на 20%. Тариф на тепло же вырос с 23 сентября", – рассказали в областном департаменте по регулированию естественных монополий.

Таким образом, стоимость теплоэнергии для физических лиц выросла на 20%, для юридических лиц – на 15%. В Департаменте так же отметили, что потребители, чьи счета вызывают сомнения, могут обратиться к монополисту с требованием разъяснить произведенные начисления. В случае же несогласия или отказа, необходимо обратиться с заявлением в антимонопольный Департамент.

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