Свыше 300 тыс. непригодных и потенциально взрывоопасных газбаллонов использует население Казахстана
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 12 ноября 2024 года поинтересовался у министра по ЧС Чингиса Аринова, какие меры предпринимаются для предотвращения взрывов газовых баллонов.
"Свыше 300 тысяч, по нашему мнению, непригодных газовых баллонов, которые произведены в 70-80-х годах прошлого столетия. Мы убедились, что они являются очень опасными. Необходимо изготавливать баллоны из композитных материалов. Если будет ваше поручение, создадим ведомственную группу и проработаем", – сказал Чингис Аринов.
Он подчеркнул, что производство газовых баллонов из композитных материалов является общемировой практикой. Такие баллоны безопасны. Следующим этапом станет изъятие и утилизация старых баллонов у населения.
"Вопрос заправки и обслуживания баллонов. Должна быть большая комплексная программа. Все госорганы должны объединиться и дать решение. Я думаю, достаточно указания премьера и мы в ближайшее время увидим очертания этого всего", – добавил министр.
Композитные баллоны отличаются от металлических тем, что не покрываются коррозией, их стенки не истончаются со временем. В Казахстане есть в продаже композитные газовые баллоны, но и стоимость их выше обычных газбаллонов.
Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют производить и утилизировать газовые баллоны.