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Свыше 300 тыс. непригодных и потенциально взрывоопасных газбаллонов использует население Казахстана

Газовые баллоны, газовый баллон, газ, газовая горелка , фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 12:11 Фото: Zakon.kz
В Казахстане участились случаи взрывов газовых баллонов. По оценкам Министерства по ЧС, свыше 300 тыс. газбаллонов в стране являются непригодными для использования, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 12 ноября 2024 года поинтересовался у министра по ЧС Чингиса Аринова, какие меры предпринимаются для предотвращения взрывов газовых баллонов.

"Свыше 300 тысяч, по нашему мнению, непригодных газовых баллонов, которые произведены в 70-80-х годах прошлого столетия. Мы убедились, что они являются очень опасными. Необходимо изготавливать баллоны из композитных материалов. Если будет ваше поручение, создадим ведомственную группу и проработаем", – сказал Чингис Аринов.

Он подчеркнул, что производство газовых баллонов из композитных материалов является общемировой практикой. Такие баллоны безопасны. Следующим этапом станет изъятие и утилизация старых баллонов у населения.

"Вопрос заправки и обслуживания баллонов. Должна быть большая комплексная программа. Все госорганы должны объединиться и дать решение. Я думаю, достаточно указания премьера и мы в ближайшее время увидим очертания этого всего", – добавил министр.

Композитные баллоны отличаются от металлических тем, что не покрываются коррозией, их стенки не истончаются со временем. В Казахстане есть в продаже композитные газовые баллоны, но и стоимость их выше обычных газбаллонов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют производить и утилизировать газовые баллоны.

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