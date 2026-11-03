Бектенов поручил жестко пресекать ценовые злоупотребления на рынке лекарств

Фото: Zakon.kz

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 3 ноября 2026 года поручил изменить подходы к закупу медицинских изделий и обеспечить наличие всех необходимых лекарств и медизделий в больницах, передает корреспондент Zakon.kz.

Олжас Бектенов сообщил, что требуют совершенствования и подходы к закупу медицинских изделий. "В 2026 году единым дистрибьютором закуплено различных видов изделий на более чем 38 млрд тенге. Для снижения бюджетных затрат требуется детальное сопоставление цен, характеристик и комплектаций. Министерству здравоохранения совместно с компанией "СК-Фармация" поручаю обеспечить запуск новой модели закупа медицинских изделий в декабре 2026 года", – сказал глава кабмина. Также поручено предусмотреть формирование единой базы продукции, унификацию технических спецификаций, внедрение референтного ценообразования и расширение участия отечественных производителей. "Надо оперативно провести все процедуры по закупу лекарственных препаратов и медицинских изделий до конца текущего года. В январе все необходимое должно быть в наличии в больницах, поликлиниках и аптеках. Особый контроль за жизненно важными медикаментами. Министерству здравоохранения нужно обеспечить полный цифровой мониторинг движения лекарств до выдачи пациентам. Усилить контроль за соблюдением предельных цен, жестко пресекать ценовые злоупотребления. Также необходимо использовать механизм маркировки для пресечения незаконной реализации препаратов, предназначенных для бесплатного обеспечения", – резюмировал Олжас Бектенов. Ранее Бектенов рассказал, что нужно делать для развития фармацевтической отрасли в Казахстане.

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