Обновленный прогноз погоды по Алматы, Астане и Шымкенту на три дня

Фото: Zakon.kz

Синоптики РГП "Казгидромет" подробно рассказали, чего ожидать жителям крупнейших городов страны от погоды в середине ноября. К примеру, в Астане с 13 по 15 число все без изменений, там ожидается снег. Тем временем в Алматы прогнозируют дожди и туман, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 13 ноября: переменная облачность, днем снег, поземок. Порывы ветра достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 5-7 мороза.

14 ноября: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ожидается сильный ветер. Температура воздуха ночью 10-12, днем 3-5 мороза.

15 ноября: переменная облачность, ночью снег. Температура воздуха ночью 5-7, днем 2-4 мороза. Прогноз погоды по Алматы 13 ноября: облачно, временами осадки, вечером сильные осадки (дождь, снег), туман. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 0-2, днем 5-7 тепла.

14 ноября: переменная облачность, ночью временами осадки (дождь, снег), туман. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью и днем 1-3 мороза.

15 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 1-3 тепла. Больше всего повезет жителям Шымкента, там дождь пройдет только в среду, 13 ноября. Прогноз погоды по Шымкенту 13 ноября: переменная облачность, временами осадки (преимущественно дождь), туман. Порывы ветра достигнут 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 5-7 тепла.

14 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 3-5 тепла.

15 ноября: переменная облачность, без осадков. Ожидается сильный ветер. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 5-7 тепла. Ранее сообщалось, что 12, 13 и 14 ноября 2024 года в Казахстане ожидается неустойчивый характер погоды. В большинстве регионов пройдут снег и метель, а также прогнозируется порывистый ветер.

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