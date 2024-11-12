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Обновленный прогноз погоды по Алматы, Астане и Шымкенту на три дня

Алматы, Алматы зимой, Алматы зима, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 15:48 Фото: Zakon.kz
Синоптики РГП "Казгидромет" подробно рассказали, чего ожидать жителям крупнейших городов страны от погоды в середине ноября. К примеру, в Астане с 13 по 15 число все без изменений, там ожидается снег. Тем временем в Алматы прогнозируют дожди и туман, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 13 ноября: переменная облачность, днем снег, поземок. Порывы ветра достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 5-7 мороза.
  • 14 ноября: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ожидается сильный ветер. Температура воздуха ночью 10-12, днем 3-5 мороза.
  • 15 ноября: переменная облачность, ночью снег. Температура воздуха ночью 5-7, днем 2-4 мороза.

Прогноз погоды по Алматы

  • 13 ноября: облачно, временами осадки, вечером сильные осадки (дождь, снег), туман. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 0-2, днем 5-7 тепла.
  • 14 ноября: переменная облачность, ночью временами осадки (дождь, снег), туман. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью и днем 1-3 мороза.
  • 15 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 1-3 тепла.

Больше всего повезет жителям Шымкента, там дождь пройдет только в среду, 13 ноября.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 13 ноября: переменная облачность, временами осадки (преимущественно дождь), туман. Порывы ветра достигнут 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 5-7 тепла.
  • 14 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 3-5 тепла.
  • 15 ноября: переменная облачность, без осадков. Ожидается сильный ветер. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 5-7 тепла.

Ранее сообщалось, что 12, 13 и 14 ноября 2024 года в Казахстане ожидается неустойчивый характер погоды. В большинстве регионов пройдут снег и метель, а также прогнозируется порывистый ветер.

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