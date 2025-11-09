Метель в Астане, +12° в Алматы и почти лето в Шымкенте: прогноз погоды на три дня

Синоптики РГП "Казгидромет" подробно рассказали жителям трех крупнейших городов Казахстана о погоде на 10, 11 и 12 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Астана



С 10 по 12 ноября в столице сохранится холодная и неустойчивая погода. Ночью температура опустится до -3…-5°C, днем – около -3°C. Ожидаются снег, метель, гололед и порывы северо-западного ветра до 20 м/с. 11 и 12 ноября прогнозируются кратковременные осадки (дождь, снег), температура днем повысится до +2°C.

Алматы

На юге страны без осадков и значительно теплее. В Алматы в этот период сохранится переменная облачность, ночью 0…+2°C, днем +7…+12°C. Ветер юго-западный, слабый, 3-8 м/с. Осадков не ожидается.

Шымкент

Самая теплая погода – на юге Казахстана. В Шымкенте с 10 по 12 ноября температура днем составит +13…+17°C, ночью – около +1…+3°C. 10 ноября возможен кратковременный дождь, затем без осадков. Ветер юго-западный до 10 м/с.

Ранее "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в 16 регионах Казахстана на 10 ноября 2025 года.

