Морозы до 25 градусов надвигаются на Казахстан

12, 13 и 14 ноября 2024 года в Казахстане ожидается неустойчивый характер погоды. В большинстве регионов пройдут снег и метель, а также порывистый ветер, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Подробности по регионам

На севере, востоке и в центре страны ожидается метель, гололедные явления. На большей части страны – порывистый ветер.

12 ноября в Восточно-Казахстанской области, 12-13 ноября в горных районах юго-востока республики прогнозируют сильный снег.

13 ноября на юге Казахстана пройдут сильные осадки (дождь, снег).

Лишь на западе и юге 14 ноября осадков не будет.

Кроме того, уточнили специалисты, прогнозируется повышение температуры воздуха в западных областях ночью от 0-11 мороза до 8 мороза – 3 тепла, в северо-западных, северных, центральных регионах Казахстана ночью – от 8-18 до 3-15 мороза, днем – от 5-12 до 0-8 мороза.

"На востоке республики 13 ноября ожидается понижение температуры воздуха ночью до 10-25 мороза, днем до 5-16 мороза". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Впрочем, затем ситуация изменится. Метеорологи обещают повышение температуры 14 ноября ночью до 7-20 мороза, днем до 2-13 мороза.

"На юге, юго-востоке страны прогнозируется постепенное понижение температуры воздуха ночью от 6 тепла – 6 мороза до 1-10 мороза, днем до 3 мороза – 5 тепла". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Тем временем в Астане уже с утра 11 ноября 2024 года идет снег. Из-за осадков в столице образовались пробки. Также из-за сильного ветра и метели в столице даже приостановили движение трех пригородных маршрутов.