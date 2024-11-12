Почему Куандыка Бишимбаева не лишили родительских прав, объяснили в суде

12 ноября 2024 года апелляционная инстанция вынесла решение по делу о лишении экс-министра Куандыка Бишимбаева родительских прав. Решение суда первой инстанции оставили без изменения. В Суде Астаны объяснили, почему, сообщает Zakon.kz.

Там напомнили, что бывшая жена осужденного Назым Кахарман просила лишить его родительских прав, указывая, что дети испытывают психологический дискомфорт из-за привлечения отца к уголовной ответственности и негативных публикаций со стороны общества в средствах массовой информации.

В суде привели перечень оснований для удовлетворения требования, который предусмотрен статьей 75 Кодекса о браке (супружестве) и семье:

– уклонение от выполнения обязанностей родителей, в том числе злостно уклоняются от уплаты алиментов;

– злоупотребление родительскими правами;

– жестокое обращение с детьми, совершение физического или психического насилия над ними, покушение на половую неприкосновенность;

– злоупотребление спиртными напитками или наркотическими средствами, психотропными веществами и (или) их аналогами, азартными играми;

– совершают умышленное уголовное правонарушение против жизни или здоровья своего ребенка, супруга либо других членов семьи.

"Решением суда первой инстанции в удовлетворении иска отказано, поскольку по отношению к детям такие действия ответчиком не допущены. Уголовное правонарушение совершено не в отношении члена семьи. Суд также принял во внимание согласие отца на изменение фамилии детей и разъяснил истцу право обращения с данным вопросом в орган РАГС", – рассказали в суде.

Но это решение Назым Кахарман обжаловала.

"На момент апелляционного рассмотрения ответчиком выданы согласия на изменение фамилии и выезд детей за границу. Апелляционная инстанция оставила решение суда без изменения. Судебный акт вступил в законную силу", – объяснили в суде.

Куандыка Бишимбаева 13 мая 2024 года приговорили к 24 годам лишения свободы. Он был признан виновным:

в том, что с середины марта до 9 ноября 2023 года причинял физические и психические страдания супруге Салтанат Нукеновой путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершенными в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного (п. 1 ч. 2 ст. 110 УК РК);

а также в том, что 9 ноября 2023 года совершил убийство Салтанат Нукеновой, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное с особой жестокостью (п. 5 ч. 2 ст. 99 УК РК).