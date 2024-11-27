Брат Салтанат Нукеновой хотел взыскать с Куандыка Бишимбаева 1,5 млрд тенге: что решил суд

В Астане 27 ноября 2024 года апелляционный суд принял решение по иску Айтбека Амангельды (брат убитой Салтанат Нукеновой) к экс-министру нацэкономики Куандыку Бишимбаеву о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда, сообщает Zakon.kz.

В суде напомнили, что решением суда первой инстанции частично удовлетворен иск Амангельды о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда.

"С ответчика взысканы понесенные в ходе уголовного дела расходы в сумме 6 877 672 тенге и 10 млн тенге компенсация морального вреда", – уточнили в суде.

На данное решение истцом подана апелляционная жалоба, в которой ставится вопрос об увеличении суммы компенсации морального вреда до 1 млрд 500 млн тенге.

"Из материалов дела следует, что вступившим в законную силу обвинительным приговором ответчик признан виновным в убийстве сестры истца. Брат погибшей заявил о понесенных нравственных страданиях, ухудшении здоровья и утрате работоспособности в результате трагического события. Родители погибшей отказались от взысканий в пользу истца", – отметили в суде.

Суд первой инстанции указал, что смерть близкого родственника безусловно оказала негативное влияние на моральное состояние истца и нарушила его личные неимущественные права, и удовлетворил иск частично, исходя из принципов разумности и справедливости.

"Коллегия по гражданским делам суда Астаны оставила решение без изменения, апелляционную жалобу истца – без удовлетворения. Судебные акты вступили в законную силу", – заключили в суде.

26 сентября 2024 года стало известно, что брат Салтанат Нукеновой взыскал с Куандыка Бишимбаева почти 17 млн тенге.

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