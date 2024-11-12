Астанчанам сообщают хорошую, но фейковую новость

Жителей Астаны предупредили об обмане: объявление о возможности купить "безлимитные" проездные карты на общественный транспорт, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали 12 ноября в City Transportation Systems.

"В социальных сетях распространяется ложная информация о продаже проездных карт Transcard с неограниченными поездками на 6 месяцев. Это фейк! Не переходите по подозрительным ссылкам и всегда проверяйте информацию через официальные источники", – обратились в организации.

Официальные данные о работе общественного транспорта и тарифах в Астане публикуют на сайте и в социальных сетях CTS и службы IKomek109.

В октябре 2024 года мошенники разместили фейковое объявление о распродаже от имени Международного аэропорта Астаны.