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Астанчанам сообщают хорошую, но фейковую новость

Общественный транспорт Астаны, автобус в Астане, автобусы, автобус, автобусы Астаны, общественный транспорт в Астане, автобусы в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 17:28 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Жителей Астаны предупредили об обмане: объявление о возможности купить "безлимитные" проездные карты на общественный транспорт, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали 12 ноября в City Transportation Systems.

"В социальных сетях распространяется ложная информация о продаже проездных карт Transcard с неограниченными поездками на 6 месяцев. Это фейк! Не переходите по подозрительным ссылкам и всегда проверяйте информацию через официальные источники", – обратились в организации.

Официальные данные о работе общественного транспорта и тарифах в Астане публикуют на сайте и в социальных сетях CTS и службы IKomek109.

В октябре 2024 года мошенники разместили фейковое объявление о распродаже от имени Международного аэропорта Астаны.

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