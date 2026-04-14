#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
474.9
555.3
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
События

Хорошую новость об общественном транспорте сообщили астанчанам

автобус в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2026 16:47 Фото: CTS
14 апреля 2026 года жителям Астаны рассказали хорошую новость, касающуюся общественного транспорта, сообщает Zakon.kz.

Речь об увеличении числа автобусов на некоторых маршрутах.

По информации транспортной компании City Transportation Systems (CTS), с 15 апреля на шести городских и семи экспресс-маршрутах добавляется 37 автобусов:

  • Маршрут №63 — теперь 22 автобуса (было 19);
  • Маршрут №67 — теперь 15 автобусов (было 10);
  • Маршрут №74 — теперь 15 автобусов (было 10);
  • Маршрут №76 — теперь 8 автобусов (было 5);
  • Маршрут №82 — теперь 15 автобусов (было 10);
  • Маршрут №83 — теперь 8 автобусов (было 6).

Экспресс-маршруты:

  • Маршрут №501 — теперь 12 автобусов (было 10);
  • Маршрут №502 — теперь 12 автобусов (было 10);
  • Маршрут № 503 — теперь 12 автобусов (было 10);
  • Маршрут № 505 — теперь 12 автобусов (было 10);
  • Маршрут № 506 — теперь 10 автобусов (было 8);
  • Маршрут № 507 — теперь 10 автобусов (было 8);
  • Маршрут № 508 — теперь 10 автобусов (было 8).

Отмечается, что увеличение автобусов на маршрутах позволит сократить время ожидания.

За последнее время это второе пополнение состава общественного транспорта Астаны. В начале 2026 года на четырех городских и на трех экспресс-маршрутах добавили автобусы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Токаев поздравил Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии
17:30, Сегодня
Токаев поздравил Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии
Астанчанам сообщили хорошую новость об общественном транспорте
10:33, 27 января 2026
Астанчанам сообщили хорошую новость об общественном транспорте
Хорошую новость об LRT сообщил аким астанчанам
13:41, 02 марта 2026
Хорошую новость об LRT сообщил аким астанчанам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Карлос Алькарас рассказал об одной из самых сложных вещей на корте
17:35, Сегодня
Карлос Алькарас рассказал об одной из самых сложных вещей на корте
Помогут ли Казахстану на чемпионате мира хоккеисты, выступающие за рубежом: ответ тренера
17:15, Сегодня
Помогут ли Казахстану на чемпионате мира хоккеисты, выступающие за рубежом: ответ тренера
"Кайсар" показал строительство новой базы и академии клуба
16:54, Сегодня
"Кайсар" показал строительство новой базы и академии клуба
В Азии пожалели о том, что "кинули" Казахстан перед топ-турниром
16:54, Сегодня
В Азии пожалели о том, что "кинули" Казахстан перед топ-турниром
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: