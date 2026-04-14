Хорошую новость об общественном транспорте сообщили астанчанам
14 апреля 2026 года жителям Астаны рассказали хорошую новость, касающуюся общественного транспорта, сообщает Zakon.kz.
Речь об увеличении числа автобусов на некоторых маршрутах.
По информации транспортной компании City Transportation Systems (CTS), с 15 апреля на шести городских и семи экспресс-маршрутах добавляется 37 автобусов:
- Маршрут №63 — теперь 22 автобуса (было 19);
- Маршрут №67 — теперь 15 автобусов (было 10);
- Маршрут №74 — теперь 15 автобусов (было 10);
- Маршрут №76 — теперь 8 автобусов (было 5);
- Маршрут №82 — теперь 15 автобусов (было 10);
- Маршрут №83 — теперь 8 автобусов (было 6).
Экспресс-маршруты:
- Маршрут №501 — теперь 12 автобусов (было 10);
- Маршрут №502 — теперь 12 автобусов (было 10);
- Маршрут № 503 — теперь 12 автобусов (было 10);
- Маршрут № 505 — теперь 12 автобусов (было 10);
- Маршрут № 506 — теперь 10 автобусов (было 8);
- Маршрут № 507 — теперь 10 автобусов (было 8);
- Маршрут № 508 — теперь 10 автобусов (было 8).
Отмечается, что увеличение автобусов на маршрутах позволит сократить время ожидания.
За последнее время это второе пополнение состава общественного транспорта Астаны. В начале 2026 года на четырех городских и на трех экспресс-маршрутах добавили автобусы.
