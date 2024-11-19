Зима в ноябре: сильные осадки и гололед ожидаются в Казахстане 20 ноября

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на предстоящую среду, 20 ноября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что на Казахстан надвигается непогода.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов, на большей части территории Казахстана пройдут осадки (дождь и снег). На юге, юго-востоке, в центре страны ожидаются сильные осадки (дождь, снег). По республике ожидается туман, гололед, усиление ветра". РГП "Казгидромет"

Также сообщается, что в ближайшие сутки на водных объектах восточных и западных областей республики ожидается дальнейший процесс ледообразования, на реках юга и юго-востока республики будут наблюдаться колебания уровней воды.

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Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 19-21 ноября 2024 года. Подробнее по ссылке.