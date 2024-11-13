Потепление, похолодание и снежная погода с метелями: прогноз "Казгидромета" на 14-16 ноября

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили корреспонденту Zakon.kz прогноз погоды по республике на ближайшие трое суток – с 14 по 16 ноября 2024 года. Из него следует, что в некоторых регионах Казахстана прогнозируется повышение температуры воздуха, прекращение осадков.

Согласно прогнозу, повышение температуры воздуха ночью ожидается: на западе – до +1+10°С,

на северо-западе и севере – до -2-11°С,

в центре – до -5-13°С,

на востоке – до -5-18°С ,

на юге – до -2-10°С, понижение температуры воздуха ночью ожидается: на юго-востоке – до -2-13°С. "Под влиянием антициклона в середине недели на западе страны, а затем и на юге, 15-16 ноября на юго-востоке, 16 ноября в центре, на востоке и северо-востоке республики прогнозируется погода без осадков. Но при этом в северной половине и на юго-востоке республики сохранится снежная погода, на севере – с метелями. 15-16 ноября на западные регионы постепенно будет смещаться ложбина циклона, с которой ожидаются осадки (дождь и снег), а также гололед. Сильный снег прогнозируется ночью 14 ноября на юго-востоке страны. По республике ожидаются туманы и порывистый ветер". РГП "Казгидромет" Ранее жителей и гостей Алматы предупредили о резкой смене погоды. По данным ДЧС города, 13 ноября 2024 года в южной столице ожидаются сильные дожди и снег, а также временами прогнозируется туман. Читайте также Мажилис одобрил законопроект в сфере информации, общественного развития и культуры Кто из детей получит стартовый капитал по проекту "Келешек" Села Акмолинской области получают доступ к качественной питьевой воде

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